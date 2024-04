Trabalhador morre soterrado por barranco durante montagem de galpão em Realeza

MANHUAÇU – Um trabalhador morreu soterrado na manhã desta terça-feira (2). Ronei da Costa Cordeiro, 40 anos, trabalhava na montagem de um galpão, quando um barranco cedeu sobre ele. O fato foi registrado num loteamento nas proximidades do distrito de Realeza, em Manhuaçu.

Sargento Alcinei Dutra disse que o Corpo de Bombeiros foi acionado para salvamento de um trabalhador que estava montando a estrutura metálica, próximo ao talude. O barranco acabou cedendo sobre ele. “Imediatamente viemos para o local e já havia uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Realeza aqui, juntamente com trabalhadores que conseguiram retirar ele debaixo da terra. Com a equipe do SAMU, iniciamos as manobras de reanimação cardiopulmonar. Ele estava em parada cardiorrespiratória e inconsciente. Posteriormente, também chegou a equipe da USA do SAMU com o médico. Após uns 20 minutos mais ou menos de reanimação cardiopulmonar, o médico atestou o óbito da vítima”, disse o sargento.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente. Ronei trabalhava na montagem de uma estrutura metálica, quando o barranco cedeu e o soterrou. Outros trabalhadores atuavam no local, mas não foram atingidos.

Ronei era membro do motoclube Sinistros de Manhuaçu, trabalhava como torneiro mecânico e estava auxiliando na montagem do galpão.

