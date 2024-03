“Tota” ganha livro em sua homenagem

CARATINGA – A FUNEC Editora está preparando um novo título para ser lançado em breve. “Tota – Homenagem ao Centenário de Nascimento de Antônio Machado da Cunha” é a biografia de uma figura ilustre da história de Caratinga. A autora, Ligia Reis Matos, é presidente emérita da Academia Caratinguense de Letras e filha do homenageado. O texto de apresentação foi feito pelo professor Eugênio Maria Gomes, escritor e diretor da UNEC TV.

De acordo com a escritora, durante a elaboração do livro foram ouvidas pessoas que acompanharam de perto a trajetória política e a vida particular de Antônio Machado da Cunha. “Eu queria tirar a ‘prova dos nove’, confirmar se aquilo que vejo no meu pai é o que os outros também veem. E as pessoas realmente o veem assim, o pai, o homem público, o homem da igreja”, declara Lígia Reis Matos.

Para Eugênio Maria Gomes, a obra traz o resgate da memória de um político considerado por ele como “exemplar”. “Ele marcou a história de Caratinga e seu exemplo ainda deve ser seguido por todos nós. Apresentar um livro que fala do senhor Tota e foi escrito pela Liginha é um prazer muito grande”, afirma.

A obra conta com apoio da FUNEC e da Prefeitura Municipal de Caratinga. O lançamento está previsto para o mês de junho. “Estamos no processo de finalização do livro, nos próximos dias será feita a última correção do conteúdo para digitalizar e diagramar a obra. É uma alegria para nós realizarmos não só produções acadêmicas, mas também produções culturais e históricas como esta”, comenta Marina Moura, coordenadora da FUNEC Editora.

“Sô Tota”

Antônio Machado da Cunha nasceu no dia 19 de janeiro de 1924 em Vargem Alegre, que na época era distrito de Caratinga. Entre 1955 e 1957 foi vice-prefeito no mandato de Joaquim Vicente Bomfim, o “Quinzim Bonfim”. No ano seguinte exerceu o cargo de prefeito, no período entre 01 e 31 de maio. Também se elegeu vereador em três mandatos e presidiu a Câmara Municipal entre 1973 e 1974. Por muitos anos foi também servidor público e vicentino, contribuindo para o crescimento das obras assistenciais da Sociedade São Vicente de Paulo na região.

“Sô Tota” faleceu em janeiro de 2015, aos 91 anos. Em sua homenagem, a Prefeitura Municipal de Caratinga na ocasião decretou Luto Oficial por três dias.