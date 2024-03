Grande pedra de crack é apreendida em Ipanema

Na madrugada desta quarta-feira (14), a Polícia Militar montou uma operação policial por meio do Pelotão PM de Ipanema que resultou na apreensão de droga na rua Joel Magalhães. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima indicar a presença de dois indivíduos portando substâncias ilícitas na região.

Ao receber a denúncia, uma equipe da Polícia Militar foi rapidamente mobilizada para o local indicado. No entanto, ao avistarem a viatura policial, os suspeitos empreenderam fuga pelo pasto, lançando objetos durante a tentativa de escapar.

Após uma busca minuciosa nas imediações, os policiais encontraram uma bolsa preta com estampa do Flamengo. Ao inspecionar seu conteúdo, foi descoberta uma grande pedra de crack, além de um caderno contendo registros relacionados ao comércio de entorpecentes, um carnê de pagamento de serviços de internet e uma conta de energia.

Os materiais foram apreendidos e entregue a Delegacia de Polícia Civil.