Malote de supermercado roubado em Matipó

MATIPÓ – O malote de um supermercado foi roubado nesta segunda-feira (11) no centro de Matipó.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer no centro da cidade onde havia ocorrido um roubo. No local, em contato com a vítima, que é funcionário de um supermercado, ela informou que deslocava para um banco para entregar um malote com o dinheiro do caixa, momento em que foi parado por um veículo Gran Siena e o carona desceu do veículo com uma arma na mão e anunciou o roubo subtraindo o malote e fugindo em seguida.

As equipes policiais iniciaram o rastreamento, sendo o veículo utilizado na ação localizado em uma lavoura de café no distrito de Padre Fialho e constatado que se tratava de veículo produto de roubo ocorrido na cidade de Raul Soares em 07/03/2024.

A PM segue em rastreamento para localizar os envolvidos. A população pode auxiliar através de denúncias pelo 190 ou Disque Denúncia 181.