TJMG suspende penalidades aplicadas e prefeito de Caratinga permanece no cargo

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu as penalidades aplicadas ao prefeito Welington Moreira, que se tratavam de suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de três anos. O processo é da Comarca de Inhapim, da época em que Dr. Welington atuava como delegado.

O advogado de defesa, Alexsandro Victor de Almeida argumentou que os fatos discutidos na ação de improbidade aconteceram no ano de 2008 e que o próprio juiz reconheceu a inexistência de “danos materiais de forma direta ao patrimônio público”.

Portanto, na decisão da 3ª Câmara Cível estão suspensas as penalidades, até o julgamento final da ação. Com a decisão favorável, o prefeito permanece no cargo.