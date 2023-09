Tentativa de feminicídio em Chalé

CHALÉ – Uma tentativa de feminicídio foi registrada na tarde desta quinta-feira (14) em Chalé.

A Polícia Militar recebeu informações de que uma mulher deu entrada no Pronto Atendimento em Chalé, vítima de disparo de arma de fogo. Segundo informações, ela havia se reconciliado com o marido há três dias, mas resolveu sair de casa. Após um desentendimento, o autor efetuou cinco disparos contra a vítima, alvejando-a na região do tórax, braço e coxa. Ela foi socorrida para o pronto atendimento de Chalé e posteriormente encaminhada ao Hospital César Leite, em Manhuaçu, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O autor, 35 anos, após os disparos, evadiu a pé para uma mata, levando a arma utilizada no crime. A Polícia Militar segue em rastreamento do autor, e conta com a colaboração da comunidade que pode realizar denúncias através do 181 Disque Denúncia ou pelo 190.