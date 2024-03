Telefones dos Cartórios Eleitorais de Caratinga e Inhapim são alterados

Os telefones dos cartórios eleitorais do interior do estado, incluindo Caratinga e Inhapim, foram alterados. A mudança acontece em razão da troca do sistema de telefonia do TRE, que adotou, por questões técnicas e econômicas, o sistema VoIP – Voz sobre Protocolo de Internet, utilizando a rede de dados do Tribunal.

Em razão da modificação, com o uso do VoIP, outra novidade diz respeito ao uso de DDD nas ligações para os cartórios eleitorais. Os cartórios eleitorais do estado passam agora a constar na área de abrangência do DDD 31, mesmo que o município tenha DDD diverso no sistema telefônico tradicional. Caratinga tem o DDD 33 e o cartório eleitoral passa a ter o telefone (31) 3010-9326 para a zona 71 e (31) 3010-9330 para a zona 72. Inhapim, também com DDD 33, passa a ter o número (31) 3010-9441. Portanto, nos municípios fora da área de abrangência do DDD 31, a ligação para os cartórios eleitorais do interior que já estão utilizando a tecnologia VoIP terá o custo de um interurbano.

Por esse motivo, o TRE orienta às eleitoras e aos eleitores que utilizem o Disque-Eleitor (148) para obter informações e solicitar a transferência da ligação diretamente para a sua zona eleitoral de origem com o custo de uma ligação local.