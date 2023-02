Taxista fica ferido em colisão com ônibus escolar

INHAPIM- O acidente aconteceu por volta das 12h, e envolveu um táxi e um ônibus escolar do município de Inhapim.

Segundo o socorrista Sampaio, do

Grupamento de Resgate Voluntário os ocupantes do táxi disseram que o veículo estava no acostamento à direita para entrar na cidade, quando na percebeu o ônibus e que seguia sentido a Caratinga e colidiu na lateral. O motorista do ônibus nada sofreu , algumas crianças algumas tiveram escoriações leves e foram atendidas no local.

O motorista do táxi apresentou ferimentos na cabeça e escoriações no rosto e possível traumatismo craniano. As duas passageiras nada sofreram.

O taxista foi encaminhado ao Casu em Caratinga.