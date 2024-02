Suspeitos de homicídio são presos com drogas

CARATINGA- Durante o turno de serviço as equipes Tático móvel receberam informações dando conta de que indivíduos autores do homicídio ocorrido no aglomerado do Game, no bairro Iguaçu (Ipatinga) estariam escondidos na zona rural de Caratinga e portando a possível arma utilizada no homicídio.

Foi realizada abordagem ao local da denúncia , rua Cinco, Ilha do Rio Doce, zona rural de Caratinga. Após diligências foram localizadas uma porção de cocaína, duas buchas de maconha uma , uma balança, e dois aparelhos celulares.

Os autores confessaram a autoria do homicídio ocorrido no ultimato fia 28, bem como feita a identificação do terceito autor. Assim foram presos e conduzidos até a Delegacia juntamente com os materiais apreendidos, para providências cabíveis.