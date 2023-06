Sotaque mineiro é o mais charmoso e cativante do Brasil, diz pesquisa

Depois de ser eleito o sotaque mais atraente do Brasil, o “jeitim” mineiro de falar foi considerado agora o mais charmoso e cativante do país. O “mineirês” também está entre os sotaques mais inconfundíveis e desejados.

A conclusão é de uma pesquisa realizada pela Preply, plataforma online de aulas particulares, com 700 brasileiros de todas as regiões.

Para a empresa, o charme do sotaque de Minas Gerais pode estar associado “à maneira ‘cantada’ como os mineiros costumam conversar, assim como à mania constante de recorrer aos diminutivos”.

O sotaque baiano ficou em segundo lugar no ranking dos mais charmosos, seguido pelo fluminense.

Quando o assunto é sotaque mais cativante, o mineiro e o baiano também ficam em primeiro e segundo lugares. Mas quem completa o pódio, na terceira posição, é o sotaque cearense.

Fonte: G1