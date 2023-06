Piedade de Caratinga adere ao programa Saúde em Rede

PIEDADE DE CARATINGA – A Secretaria de Saúde de Piedade de Caratinga com o objetivo de promover a integração das redes de Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Ambulatorial Especializada (AAE), realizou o primeiro ciclo do programa Saúde em Rede, que tem o objetivo de reorganizar a forma de trabalho das equipes de saúde, melhorando a integração entre atenção primária, atenção especializada e hospitalar, criando uma Rede de Atenção à Saúde. Com isso, o foco estará nas necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Participaram do encontro as quatro equipes de Estratégia Saúde da Família e Atenção Primária, Nasf (Núcleo de Apoio Saúde da Família), profissionais dos setores de fisioterapia, epidemiologia, vigilância sanitária, e do serviço de urgência e emergência do município.

A enfermeira Leidiane Maria explicou que o projeto foi implantado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, e ressaltou que é um processo de educação permanente, que traz como propósito capacitar as equipes para o planejamento e organização da atenção à saúde.

Para o secretário de Saúde, Elton José Alves, o objetivo do projeto será de reorganizar a forma de trabalho das equipes de saúde, melhorando a integração entre atenção primária, atenção especializada e hospitalar, criando uma rede de atenção à saúde, focando nas necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“No contexto do projeto Saúde em Rede serão contempladas cinco linhas de cuidado à saúde sendo elas, criança de alto risco, gestante de alto risco, hipertensão e diabetes, atenção às mulheres com câncer de colo de útero e mama e idoso de alto risco. Estas linhas de cuidado serão trabalhadas no decorrer das oficinas conforme cronograma pré-estabelecido”, explicou o secretário.