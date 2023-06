EcoRioMinas prevê a instalação de radares e lombadas eletrônicas até setembro

CARATINGA – Desde que assumiu a concessão, em setembro de 2022, a EcoRioMinas vem trabalhando na primeira fase do contrato, que prevê a realização de serviços emergenciais, obras e intervenções, que proporcionam mais fluidez no tráfego com parâmetros técnicos e de segurança mínimos ao usuário da rodovia.

O nível de satisfação dos usuários da via é notável com as mudanças que estão sendo feitas pela empresa.

No entanto, na maioria da vezes, a imprudência tem causado acidentes fatais, principalmente em Caratinga e cidades vizinhas. Com a retirada dos radares e lombadas eletrônicas, devido a concessão Rio-Valadares, o excesso de velocidade tem sido um dos causadores de graves acidentes.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da EcoRioMinas e foi informada que a empresa prevê a instalação de radares e lombadas eletrônicas até setembro de 2023. Atualmente, a concessionária está elaborando um estudo técnico com base nas normas e resoluções vigentes, utilizando os dados dos acidentes.