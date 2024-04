Sicoob Credcooper promove Workshop Rural

CARATINGA- O Sicoob Credcooper promoveu na tarde desta quarta-feira (17), a primeira edição do Workshop Rural. O evento aconteceu no auditório do Centro Universitário de Caratinga (UNEC).

De acordo com Vagner Ribeiro, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, o evento proporcionou informações importantes para a produção sustentável. “Temos uma perspectiva aí de colheita de café, já batendo às portas, já começando e uma estimativa que fizemos em parceria com a Emater, que é de uma grande colheita, algo em torno de um milhão e duzentas mil sacas. E, juntamente com o IEF (Instituto Estadual de Florestas), nesse evento, tendo a oportunidade de trazer informação, proporcionar conhecimento aos nossos associados e funcionários, toda a cadeia produtiva. A Cooperativa caminhando para 41 anos de existência, super sólida, com vários produtos e serviços diversificados, trabalhando ativamente na área social e ambiental”.

Tiago Franco, gerente de Negócios do Sicoob Credcooper, enfatiza que o objetivo é fomentar a agricultura local, com conhecimento e oportunidades para nossa sociedade. “Esse evento é feito no Brasil, em várias localidades e queremos trazer esses benefícios para que eles possam produzir mais e melhorar sua atividade. Estamos mostrando ainda as oportunidades de linha crédito, como PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), PRONAMP (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural) e taxas com recursos subsidiados a produtividade no local”.

PALESTRAS

César Donato, analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas (IEF), alertou sobre a importância da regularização ambiental para o cooperado. “O mundo está mudando. A parte ambiental que já foi um entrave para o produtor rural e para todos aqueles que gostariam de produzir, hoje estão todos muito mais atentos a essa questão. O produtor tem que estar em conformidade com a legislação ambiental e contribuir para uma sociedade mais sustentável. O produtor rural é o grande responsável por nos alimentar, com alimentos que não sejam fruto de desmatamento ou atividades irregulares. Tudo em conformidade com as técnicas, para que possa fazer sua produção tranquilamente”.

Leonardo Martins Ribeiro, supervisor comercial de Agronegócios do Sicoob Brasília/DF, falou sobre o crédito rural. “É muito importante ter uma carteira de crédito rural para atender ao produtor no que ele precisar. Temos o portfólio de linhas de crédito rural para atender ao pequeno, médio e grande produtor. A região de Caratinga é muito rica em café e municípios adjacentes, temos observado no momento, uma alta muito grande no preço do café. E temos o crédito rural, como uma oportunidade para os produtores rurais que vão realizar a colheita agora próximo. Se esses produtores rurais quiserem fazer a compra dos insumos de forma antecipada, as nossas cooperativas estão prontas para atendê-los, para que antecipem a compra dos insumos e consigam com o preço mais barato e fazer um bom negócio”.

Fábio Junio de Carvalho, gerente de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável, tratou dos incentivos da cooperativa ao produtor rural, por meio de parcerias de sucesso. “Nosso objetivo é apresentar programas e projetos que o Sicoob Credcooper desenvolve para os produtores rurais e desenvolvimento do agronegócio da região. São diversas áreas por exemplo, desenvolvimento de central de negócios, parceria com Emater e Sebrae para desenvolvimento de programas, com o IEF; temos também apoio da Embrapa. É promover o desenvolvimento sustentável na região por meio do cooperativismo”.