Sicoob Credcooper e parceiros investem mais de R$ 1 milhão em projetos para Caratinga e região

CARATINGA- O Sicoob Credcooper renova e celebra parceria em conjunto com a Emater, Faemg/Senar e Sebrae com investimentos de mais de R$ 1 milhão em projetos para Caratinga e região. A assinatura aconteceu nesta sexta-feira (9).

Vagner Ribeiro, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, destaca que a cooperativa caminha para 41 anos, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento das comunidades. “Temos projetado mais de 100 ações em conjunto com nossos parceiros de longa data, um planejamento orçamentário de quase R$ 1.300.000 para os mais diversos projetos. Hoje estamos em 11 cidades na região e o que podemos proporcionar através desses programas em conjunto é muito importante. Proporcionar a toda a cadeia, temos trabalho com mulheres, jovens, vários segmentos da sociedade”.

Gerar emprego, renda e melhores condições para os associados de Caratinga e região, segue sendo um diferencial do Sicoob. “Fazemos com todo gosto e carinho. É um diferencial do sistema cooperativista, do Sicoob Credcooper, gostamos de enaltecer essas questões sociais e ambientais. Renovar com nossos parceiros essa parceria, celebrar, é motivo de muita alegria”.

Aldrin Assis, gerente regional da Emater, frisa que este já é o sétimo ano de parceria com o Sicoob Credcooper, com diversos resultados positivos na qualidade dos cafés na região. ‘O que percebemos é a seriedade das ações nossas, na perspectiva que estamos a cada ano aumentando as ações, aumentando o investimento tanto do Governo do Estado, quanto do Sicoob Credcooper, levando conhecimento e desenvolvimento para os municípios cafeeiros da região. Por exemplo, temos o Concurso de Qualidade dos Cafés, a Mostra de Cafés Especiais, a Estação Cafés Especial e o torneio leiteiro, ou seja, várias ações para o agricultor familiar”.

O Sebrae também é um parceiro importante de projetos. Mirelly Viana cita, em especial, trabalhos com foco no empreendedorismo feminino. “Já temos um trabalho com mulheres no Córrego do Lage, em Santa Bárbara. Estamos buscando levar ações para elas voltadas para o café, artesanato, coisas que elas já fazem ali no dia a dia, mas, profissionalizar e elas terem mais resultados financeiros e desenvolvimento econômico da região. Também estamos iniciando esse ano um trabalho com mulheres aqui na área de Caratinga, na área urbana também, com empreendedoras. Através do Sicoob viabilizamos essas ações, além, do apoio dos parceiros que estão aqui hoje”.

Luiz Ronilson, gerente regional Leste de Minas do Sistema Faemg Senar, enfatiza trabalhos tanto dos cursos, seminários, mas, no Programa de Assistência Técnica e Gerencial. “Temos duas cadeias atendendo hoje em parceria, que é a fruticultura e ovinocaprinocultura; e vamos ampliar a cafeicultura e as demais cadeias demandadas. O trabalho é focado no atendimento e qualificação do produtor rural, com foco na melhoria, no desenvolvimento, ganho de qualidade, melhoria da renda e de todo o processo de produção, que eles desenvolvem. Ganhos financeiros e técnicos para o produtor rural”.