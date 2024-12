Secretário da Fazenda é denunciado por importunação sexual

CARATINGA – O secretário municipal de Fazenda, Márcio Alves dos Santos foi denunciado nessa segunda-feira(2), por importunação sexual contra um adolescente de 17 anos. A denúncia partiu do primeiro sargento da reserva da Polícia Militar, Júnior, que por muitos anos esteve à frente do comando do destacamento de Santa Rita de Minas.

Sargento Júnior esteve na delegacia de Polícia Civil para fazer a denúncia e conversou com a imprensa. Ele contou que o secretário municipal, ministro da eucaristia, no bairro Limoeiro, e seu vizinho, mandou diversas mensagens de cunho sexual para seu filho. “Esse vizinho já vem observando meu filho, meu filho menor de idade, que completou 17 anos recentemente. E nessa semana agora, ele sabendo que o meu filho todos os dias pratica esporte num clube aqui da cidade de Caratinga, ele ofertou uma carona para ele, conseguiu o número de seu telefone e começou a enviar essas mensagens”.

O sargento explicou ainda que por ser filho de militar, o adolescente já estava orientado a printar qualquer mensagem que o colocasse em risco. “Meu filho sabia que constituía um crime, ele printou todas as mensagens em tempo real e quando foi na madrugada de ontem (domingo, 1), meu filho me acordou e disse que não aguentava mais e me mostrou as mensagens. Esse indivíduo, esse monstro, relatou que estaria num bar aqui do bairro Limoeiro e que queria que o meu filho saísse de casa para praticar sexo oral com ele. Quero deixar aqui a minha indignação, já estou aqui na delegacia de Polícia Civil, onde serei ouvido agora, e também estarei protocolando a denúncia no Ministério Público e vou até o fim, vou até o fim para que providências sejam tomadas contra este monstro”, enfatizou o sargento da PM.

Júnior ressaltou ainda que em toda sua carreira policial sempre combateu crimes sexuais, mas nunca imaginou que aconteceria contra o seu filho. “Dediquei a minha vida, 30 anos ao Estado de Minas Gerais. Cumpri meu dever com lealdade, dedicação e profissionalismo. E durante esses 30 anos, consegui um patrimônio inestimável na minha vida, que é a minha família. E eu como militar que sou, e dediquei toda a minha vida para a sociedade mineira, quero deixar visível esse caso que a gente acha que nunca vai acontecer com um militar. Eu trabalhei a vida inteira, inclusive achando esse um dos crimes mais nojentos que existe no nosso Brasil e em todo o mundo. E esse crime veio bater na minha porta através do meu vizinho, um secretário de município da cidade de Caratinga”.

E ao final da entrevista, o Sargento Júnior pediu que outras vítimas de Márcio denunciem, para que a justiça seja feita.

“Como cumpridor dos meus deveres e cumpridor das leis, acredito na justiça brasileira. E eu sei que, agindo ali dentro da legalidade, vou conseguir justiça para o meu filho. E que esse indivíduo seja preso. Outras vítimas já estão entrando em contato, e agradeço o apoio das pessoas que estão me ligando, e quero dizer que as vítimas não tenham medo de denunciar”, disse o sargento Júnior.

Nesse domingo, a Polícia Militar esteve na casa de Márcio dos Santos e registrou um boletim de importunação sexual, e agora o caso será investigado pela Polícia Civil. Até o fechamento dessa edição ainda não havia sido expedido um mandado de prisão contra Márcio, e as testemunhas e vítima não haviam sido ouvidas. O caso já foi denunciado ao Ministério Público pelo Sargento Júnior.

A reportagem do DIÁRIO entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura de Caratinga para saber quais medidas seriam tomadas em relação ao secretário, mas não obteve resposta.

Prints da conversa entre o menor e o secretário da Fazenda, Márcio Alves