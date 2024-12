Polícia Militar lança Operação Natalina em Caratinga e região

DA REDAÇÃO – Nesta segunda-feira (2), a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º Batalhão, deu início ontem, em Caratinga, à Operação Natalina, lançada simultaneamente em todos os municípios que compõem a Unidade.

O evento contou com a presença do padre Leandro, Vigário Paroquial da Catedral São João Batista, que abençoou os trabalhos e policiais militares envolvidos na operação.

De acordo com o tenente-coronel Gustavo Gomes de Melo, comandante do 62º BPM, em consonância com o Alto Comando da PMMG, a Operação Natalina será realizada durante todo o mês de dezembro, com um policiamento estratégico, aplicado de forma diferenciada nos 24 municípios que compõem a Unidade. “Essa mobilização especial se deve ao aumento significativo no fluxo de pessoas no comércio, o que resulta em uma maior circulação de recursos financeiros, impactando diretamente a Segurança Pública”, explicou o comandante.

Na sequência à benção do padre Leandro, capitão Wallace, comandante da 287ª Companhia, esteve à frente do lançamento dando início a Operação Natalina 2024.

Em seguida, as viaturas saíram em patrulhamento preventivo, reforçando a segurança nos principais pontos comerciais e de maior movimentação de pessoas em Caratinga e região. “Com essas medidas, a Polícia Militar busca proporcionar um ambiente mais seguro e tranquilo durante o período das festividades de fim de ano”, destacou o comandante.

Orientações de segurança para comerciantes e clientes

A Polícia Militar destacou algumas recomendações importantes para comerciantes e consumidores, visando a prevenção de crimes:

Comerciantes:

– Redobrem a atenção no atendimento, especialmente em momentos de grande movimentação.

– Fiquem atentos à entrada de pessoas com comportamentos suspeitos.

– Protejam balcões e áreas de acesso fácil, evitando distrações que possam facilitar furtos.

Clientes:

– Tenham cuidado com seus pertences, tanto os adquiridos no momento quanto os que já estão consigo.

– Evitem deixar objetos pessoais em cima de balcões, como celulares ou bolsas.

– Priorizem formas de pagamento seguras, como PIX ou cartão de crédito, para evitar portar grandes quantias em dinheiro.