Sebrae Minas e Caps AD promovem palestras para pacientes em recuperação

Iniciativa vai trabalhar aspectos socioemocionais de pessoas com dependência do uso de álcool e drogas em busca de reinserção social

CARATINGA – Nesta sexta-feira (7/6), teve início no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-AD), de Caratinga, uma série de palestras e oficinas gratuitas com foco no desenvolvimento de competências socioemocionais dos pacientes em tratamento da dependência de álcool e drogas.

A ação, promovida pelo Sebrae Minas, tem o objetivo de proporcionar aos participantes maior compreensão das possibilidades de mudança e das perspectivas para construção de um novo projeto de vida. A primeira palestra traz a temática “Mudança: O quê? Por quê? Para quem? Como?” e será ministrada na Casa Ziraldo de Cultura, às 13h, para 25 pessoas em tratamento no Caps AD, além de funcionários da instituição.

A analista do Sebrae Minas Fabiana Schimitz explica que serão abordados o conceito de mudança, por que é tão difícil mudar, o que a neurociência diz a respeito, os pressupostos da mudança e as metodologias validadas pela ciência que tornam o processo mais leve e consciente. “Queremos gerar impacto social por meio da inclusão e do desenvolvimento humano, focado no bem comum. Vamos mostrar que a mudança de mentalidade começa dentro de cada um e requer um exercício diário que, às vezes, é doloroso, mas necessário”, afirma.

A coordenadora do Caps AD, Raquel Lacerda Marques, afirma que a instituição busca alternativas para inserção social e profissional das pessoas em recuperação e a parceria com o Sebrae Minas é importante por abordar temas relacionados ao trabalho, empreendedorismo e inteligência emocional. “Muitas vezes, as pessoas que atendemos não conhecem outra realidade senão o abuso de álcool e outras drogas. Nossa intenção é mostrar que há outras perspectivas e que é possível conquistar uma vida melhor longe da dependência química e alcoólica”, diz.

As palestras e oficinas serão ministradas até outubro.

Confira a programação:

· 07/06 – 13h – Mudança: o que? Por que? Para quem? Como?

· 01/07 – 13h – Propósito

· 29/07 – 13h – Inteligência Emocional

· 16/08 – 9h – Oficina Comunicação não violenta

· 11/10 – 9h – Oficina (tema a definira)