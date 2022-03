Sebrae Minas abre inscrições para o Empretec em Caratinga

Seminário de capacitação com metodologia da ONU será realizado de 28 de março a 02 de abril

CARATINGA – O Sebrae Minas, realiza de 28 de março a 02 de abril, em Caratinga, o Empretec, seminário da ONU voltado para empresários e potenciais empreendedores da cidade e região. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 13 de março pelo site do Empretec.

São seis dias de atividades, nos quais os participantes serão estimulados a potencializar dez características empreendedoras capazes de transformar o seu negócio e a própria vida. Todo ano, cerca de 10 mil pessoas participam do Empretec no país.

“O Empretec é um divisor de águas para quem empreende, deseja empreender ou possui uma equipe para liderar, pois o curso estimula o desenvolvimento dos comportamentos empreendedores. Essa capacitação permite ao participante uma maior valorização da sua marca, seja pessoal ou profissional”, destaca a analista do Sebrae Mirelly Viana.

Os interessados passarão por um processo seletivo, que consiste em uma entrevista agendada com duração de uma hora, com o objetivo de identificar o perfil empreendedor dos candidatos. As conversas serão realizadas entre os dias 14 a 18 de março. São 30 vagas disponíveis. Mais informações pelo telefone (33) 3321- 6929.

Empretec

O Empretec é um seminário intensivo, composto por seis dias de atividades e 60 horas de capacitação, com dedicação exclusiva. O objetivo é estimular os participantes a desenvolverem a capacidade de identificar oportunidades; calcular riscos; buscar informações; estabelecer metas; planejar e monitorar sistematicamente o próprio negócio; criar redes de contatos; ser persistente; ter independência e autoconfiança. Desenvolvido pela ONU, o programa está presente em mais de 40 países e, no Brasil, ofertado exclusivamente pelo Sebrae.

Seminário Empretec em Caratinga

Inscrições: até 13 de março pelo site https://empretecsebraeminas.com.br/

Entrevistas: 14 a 18 de março

Curso: 28 de março a 02 de abril

Local: Associação Comercial e Industrial de Caratinga – Praça Cel. Rafael da Silva Araújo, 70 – Salatiel, Caratinga

Informações: (33) 3321- 6929