Saúde orienta municípios a avançarem na imunização com a vacina bivalente

Medida foi recomendada aos municípios que possuem estoques disponíveis e capacidade operacional para imunizar mais pessoas

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) está recomendando que os municípios avancem para as próximas fases da imunização contra a covid-19 com a vacina bivalente. Em Minas Gerais, o público prioritário das cinco fases da campanha é de aproximadamente seis milhões de pessoas.

Com a orientação, os municípios que possuírem os imunizantes podem vacinar as pessoas que pertencem aos grupos prioritários, mas não estão contempladas na fase 1, atual. A medida evita que, diante da abertura de frasco multidose, ocorra o desperdício de doses.

“A vacina bivalente protege contra a cepa original e contra as demais variantes da covid-19. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais distribuiu até o momento mais de 2 milhões de doses de vacinas bivalentes e mais de 220 mil mineiros e mineiras já tomaram essa vacina. Portanto orientamos aos municípios que avancem para as próximas etapas do público prioritário”, explica o subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi.

As fases

A fase 1 da campanha contempla as pessoas com 70 anos ou mais. Também integram a fase 1 indivíduos vivendo em instituições de longa permanência (ILP), trabalhadores dessas instituições, imunocomprometidos, pessoas das comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, todos com 12 ou mais anos de idade. Esses grupos devem seguir se vacinando.

A partir da nova recomendação da SES-MG, pode se vacinar também o grupo das próximas fases, que são as pessoas de 60 a 69 anos de idade; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; população privada de liberdade (a partir de 18 anos); adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos); e funcionários do sistema de privação de liberdade.

“Os municípios podem avançar às fases subsequentes conforme a disponibilidade de vacina. Não é necessário esperar atingir a cobertura vacinal da fase 1. O objetivo é contemplar as pessoas das demais fases e evitar possíveis desperdícios de doses abertas”, reforça Josianne Dias Gusmão, coordenadora Estadual do Programa de Imunizações.

Doses distribuídas

Desde o início da campanha de imunização com vacinas bivalentes, em 27/2, a SES-MG já repassou para os municípios mineiros o total de 2.180.094 doses do imunizante. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o dia 15/3 haviam sido aplicadas 220.353 doses da vacina bivalente em Minas Gerais.

A Secretaria conta com estrutura e capacidade para distribuir as doses aos municípios tão logo novas remessas sejam entregues pelo Ministério da Saúde. As doses são disponibilizadas em remessas que viabilizem o armazenamento dos imunizantes de forma segura e dentro dos critérios estabelecidos. A esfera municipal realiza a coordenação e a execução das ações de vacinação, sendo responsável pela operacionalização da vacinação nos seus territórios.