Delegacia de Inhapim realiza palestras em escolas

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da 14º Delegacia de Polícia em Inhapim realizou, nos dias 21 e 22 de março de 2023, palestras na Escola Estadual João de Almeida Pimentel, no Distrito de Santo Antônio do Alegre, e na Escola Estadual Pedro Carlos da Cruz, no Córrego da Conceição, ambas localizadas na zona rural do Município de Inhapim, sobre o enfrentamento e prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas.

As palestras foram realizadas a partir de convite do Conselho Tutelar de Inhapim, tendo em vista o aumento de atos relacionados às drogas nas referidas localidades, bem como ao fato de o público alvo ser composto por seres ainda em desenvolvimento, que ainda estão conhecendo a realidade do mundo.

Além de aspectos envolvendo a prevenção, foi repassado informações a respeito das consequências jurídicas e sociais do uso e comercialização de drogas, demonstrando os malefícios de tais práticas na vida de todos.

Participaram das atividades, além da Polícia Civil, a Polícia Militar, o Presidente da Guarda Mirim de Inhapim, o Conselho Tutelar de Inhapim e uma psicóloga.