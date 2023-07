São João do Jacutinga mantém tradição da Festa do Biscoito

Sertanejo, forró e rock estão previstos em três dias de programação com barraquinhas na praça

CARATINGA- O distrito de São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga, é conhecido pelo tradicional biscoito de polvilho, assado em folha de bananeira. De geração para geração, a tradição se mantém e a Festa do Biscoito chega a sua 32ª edição.

A organizadora Lourdes Neves destaca que o distrito tem orgulho de manter o título de terra do biscoito, mas, que a produção atualmente tem sido desafiadora. “É uma tradição que vem de muitos anos, de mãe para filho, de avó. É muito bom, uma tradição muito antiga e nós estamos continuando. Mas, está muito difícil dar continuidade, porque não estamos tendo mão de obra e esse biscoito é feito manual, artesanal, não permite máquinas. E quando não se permite máquinas, a mão de obra está escassa, fica inviável ter muita quantidade de biscoitos. Muitas pessoas questionam, festa do biscoito, mas, quando a gente sai não tem biscoito pra comprar. Infelizmente, não estamos tendo mão de obra pra isso, dificulta até mesmo pra gente”.

O processo de produção artesanal envolve muita dedicação e o resultado é o sabor característico do biscoito de São João do Jacutinga. “O forno é muito especial, é feito só pra ele, tem aquele calor todo, aquele fogo todo, o tempo para deixar, para ser retirado, o tempero, que ele fica com a própria palha da folha da banana, para colocar esse biscoito, dar o ponto de secagem aos poucos. É muito delicado o trabalho desse biscoito, mas, é maravilhoso, muito gratificante”.

Serão três dias da festa na praça, iniciando nesta sexta-feira (28), com muita música e barraquinhas para animar os participantes, como convida Lourdes Neves. “Temos muitas barraquinhas, muitas opções de comidas, bebidas, shows sertanejo, forró e rock. Todo mundo convidado, se cada um for na nossa festa convidar mais um, será uma maravilha. Está tudo indo bem com ajuda da Prefeitura de Caratinga e nossos colaboradores, sem eles não aconteceria essa festa. Tem de tudo para todos os gostos, venham participar com a gente”.

Confira a programação completa:

Sexta-feira- 28 de julho, a partir das 19h

Barões do Forró Paulo Mattos e Sandrinho- Chapanejo

Sábado- 29 de julho, a partir das 20h

Gilson Fegalli e Celso Lee- Forró Diamante

Domingo- 30 de julho, a partir das 14h

Banda Gertrudes- Guilherme Batista e banda- Izardo do Forró