Santa Rita de Minas: Secretário municipal participa da 36ª Conferência Nacional de Saúde

Evento foi realizado em Campo Grande (MS)

DA REDAÇÃO – O secretário municipal de Saúde do município de Santa Rita de Minas, José Maria Dionísio, marcou presença no evento em busca de aprimoramento, soluções e conhecimento sobre a saúde no SUS (Sistema Único de Saúde).

Vários secretários municipais de Saúde de todo o país se reuniram entre os dias 12 e 15 de julho com diversas autoridades nacionais para a 36ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada em Campo Grande (MS), com o propósito de desenvolver propostas, inovações e soluções para evolução do Sistema Único de Saúde.

O encontro contou com ampla programação e reuniu gestores, trabalhadores e profissionais do SUS de todos os estados do país. Temas importantes para a gestão municipal do SUS foram abordados como o fortalecimento da Atenção Básica; o SUS e a pandemia da Covid-19; Financiamento e Gestão, além de atividades paralelas sobre Regionalização, Assistência Farmacêutica, Saúde Mental, Judicialização e Emendas Parlamentares.

Assessoria de Comunicação