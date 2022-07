Córrego Novo segue com mais eleitores que a estimativa populacional

DA REDAÇÃO- O número de cidades com mais eleitores do que a população estimada chegou a 569 neste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O quantitativo é 15% maior que o de 2020, quando 493 cidades apareceram nessa situação, e representa 10% dos municípios brasileiros.

Dentre estes municípios está Córrego Novo, que conta com 2.688 habitantes e 3.530 eleitores aptos ao voto, uma diferença de 842. Esse fenômeno já é registrado no município em anos anteriores.

Para explicar esta questão, TSE e IBGE consideram que o dado populacional do Instituto é uma estimativa de 2021 que tem como base dados produzidos há 12 anos. O último recenseamento ocorreu em 2010. A contagem populacional, que atualizaria esses dados em 2015, não ocorreu por falta de recursos, bem como o Censo 2020. Isso significa que os dados do Tribunal estão mais atualizados.

Se tratando especificamente de Córrego Novo, ainda é preciso considerar que pela proximidade com o Vale do Aço é comum que algumas pessoas que residem naquela região têm familiares por aqui e se interessam na política local.

OUTROS DADOS

A estatística do eleitorado ainda apresenta 1.779 homens e 1.751 mulheres. A maioria possui Ensino Fundamental Incompleto (26,12 %). Em seguida estão aqueles que possuem Ensino Médio Completo (20,28 %)

Em relação à faixa etária, a maior parte do eleitorado tem entre 45 a 59 anos (23,65 %). Por estado civil, 1.612 são casados e 1.546 solteiros. Confira os dados completos.

Grau de instrução Quantitativo Porcentagem (%) Quantitativo Biometria Porcentagem Biometria (%) ANALFABETO 244 6,91 % 244 6,91 % ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 255 7,22 % 237 6,71 % ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 922 26,12 % 905 25,64 % ENSINO MÉDIO COMPLETO 716 20,28 % 665 18,84 % ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 594 16,83 % 498 14,11 % LÊ E ESCREVE 532 15,07 % 527 14,93 % SUPERIOR COMPLETO 173 4,90 % 165 4,67 % SUPERIOR INCOMPLETO 94 2,66 % 90 2,55 %

Faixa Etária Quantitativo Porcentagem (%) Quantitativo Biometria Porcentagem Biometria (%) 16 anos 22 0,62 % 0 0,00 % 17 anos 41 1,16 % 0 0,00 % 18 a 20 anos 186 5,27 % 141 3,99 % 21 a 24 anos 226 6,40 % 219 6,20 % 25 a 34 anos 655 18,56 % 630 17,85 % 35 a 44 anos 738 20,91 % 717 20,31 % 45 a 59 anos 835 23,65 % 811 22,97 % 60 a 69 anos 457 12,95 % 450 12,75 % 70 a 79 anos 254 7,20 % 248 7,03 % Superior a 79 anos 116 3,29 % 115 3,26 %