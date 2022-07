Caratinguense conquista terceiro lugar geral em corrida de Raul Soares

DA REDAÇÃO- Neste domingo (17), a cidade de Raul Soares sediou o Desafio Boacha Trail Run Minas Beach com o percurso de 7 km.

O atleta Bruno Júnior de Freitas, o “Bruno El Shaday” classificou-se em 3° geral com o tempo de 25 minutos e 49 segundos.

Bruno faz um balanço da competição e de seu desempenho. “Uma prova muito dura, desafiadora, com muita trilha, muita subida, muita técnica e com atletas de alto nível. Consegui entregar uma ótima performance devido ao resultado de nossos treinos. Fico feliz com o meu resultado. Gratidão a todos os meus patrocinadores oficiais sendo a

Amaretto, Café Paulo Maciel, Frigoleste e Sobre Rodas”.