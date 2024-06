Saiba o que é a bronquiolite, que tem infectado crianças em Caratinga

CARATINGA- Caratinga está em situação de emergência para doenças causadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave. Entre as crianças, os registros mais frequentes têm sido de bronquiolite. Muitas crianças têm dado entrada nas unidades de saúde do município e Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com sintomas para a doença.

O pediatra Elizeu Wanderson Pereira Bonfá, que atua na UPA de Caratinga, orienta sobre os aspectos da doença e para as medidas de prevenção.

Confira na entrevista:

O que é a bronquiolite?

Temos nessa época do ano o aumento dos casos dessas doenças respiratórias. Chegada do inverno, um clima mais seco, diminuição da umidade relativa do ar. A principal é a a bronquiolite, as crianças, principalmente, até seis meses a um ano, são acometidas por essa infecção. Essa doença atinge o parênquima pulmonar, causada pelo vírus sincicial respiratório, que circula em todo o território e principalmente essa época do ano aumenta a incidência desses casos.

Quais são os sintomas e como os pais e/ou responsáveis devem proceder?

A criança começa com uma tosse, evolui com uma tosse produtiva, sem melhora com aqueles medicamentos usados em casa, os xaropes, antitérmicos, evoluindo para um quadro mais crônico. Geralmente, esses quadros precisam primeiro ser atendidos nas unidades de saúde, os PSFs, os médicos vão avaliar, ver a necessidade de entrar com antibiótico e, se não resolver, precisam ser direcionados para UPA, para melhor avaliação, fazer exame de imagem, laboratorial. E a avaliamos após os exames a necessidade de internação hospitalar ou continuidade desse tratamento ambulatorial. O que não se precisa é imediato trazer essa criança para a Unidade de Pronto Atendimento, que é para esses casos mais graves. Acontece é que os familiares aguardam muito, esperam muito com a criança em casa, não levam a uma unidade de saúde mais próxima e chegam com a criança em um estado mais crítico aqui na UPA.

São quadros que podem evoluir com gravidade?

Depende muito da criança e da imunidade. Criança recém-nascida e até seis meses, imunidade ainda em andamento, pode evoluir com uma rapidez maior. Mas, é necessária uma avaliação. Claro, que não é que o sistema é engessado, tem que passar primeiro pelo PSF? Se a criança está mais grave, traz logo pra UPA para uma avaliação de pediatria. Mas, o ideal é seguir esse processo de avaliação e tratamento, para que não evolua com uma gravidade maior.

Quais medidas preventivas podem ser adotadas?

Essa época agora do ano, existe um aumento desses vírus circulando, porque nosso clima é favorável. Tem criança que todo ano sofre com esses quadros de infecção respiratória. Sempre recomendamos fazer em casa uma nebulização, hidratação de vias aéreas, alimentar e hidratar bem essa criança, para que ela tenha uma melhor imunidade e responda melhor. Porque vai ser inevitável, as crianças e nós somos expostos aos vírus, às bactérias e mais frequentemente nas épocas específicas.