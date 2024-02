Rotary Club Caratinga comemora 77 anos

CARATINGA- Noite festiva na terça-feira (20), na sede de Rotary Club de Caratinga com a comemoração dos 77 anos de fundação do clube. A participação das senhoras da Casa da Amizade foi fundamental para maior brilho na noite.

O RC de Caratinga vem prestando serviços à comunidade desde sua instalação, em 1947, com apadrinhamento de rotarianos de Leopoldina. Por seus quadros passaram, ao longo dos anos, dezenas de pessoas de Caratinga, todas envolvidas com o lema maior de Rotary: “dar de si sem pensar em si”. Inúmeras campanhas sociais foram patrocinadas pelo clube e muitas instituições de Caratinga continuam a receber ajuda dos rotarianos; Rotary de Caratinga é padrinho do Lar das Meninas, mas, nesta relação podem entrar, também, a Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista (Asadom), Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (Amac), sociedades vicentinas, além de grupos assistenciais evangélicos, como o “Sombra e Água Fresca” da Igreja Metodista.

O clube se mantém ativo, com cerca de 40 sócios e desde o ano passado quebrou a tradição recebendo uma mulher em seu quadro associativo.

Na avaliação do presidente em exercício, Marinho Magalhães, com o trabalho continuado, o RC de Caratinga tem muito serviço a fazer. “E com o apoio da sociedade continuaremos na batalha”, conclui.

Confira alguns registros da comemoração: