Reunião vai abordar seguro por incapacidade temporária

DA REDAÇÃO- A Acontece Corretora e a Unimed Seguros realizarão nesta quinta-feira (10), às 8h, no auditório da CDL-Caratinga, um Coffee Break, com profissionais liberais das áreas médica, odontológica, direito, contábil e demais profissões, para falar sobre o SERIT – Seguro de Renda por Incapacidade Temporária. O assunto parece distante da realidade de muitas pessoas, mas é de grande importância para profissionais que possuem apenas a renda do dia a dia do seu trabalho.

Em um país onde a educação financeira da maior parte da população ainda é deficiente, são poucas as pessoas que estão preparadas para lidar com imprevistos que as afastem do trabalho, como uma doença ou acidente, comprometendo a renda mensal. É o caso dos autônomos, por exemplo. Mas como fazer para garantir uma remuneração quando você fica impossibilitado de trabalhar? A resposta é simples: investir no SERIT-da Unimed Seguros, por meio da Acontece Corretora. O seguro é ideal para pessoas em idade ativa profissional (até 65 anos) que queiram se prevenir caso aconteça algum infortúnio interrompa temporariamente a renda familiar.

O especialista em Seguros e sócio da Acontece Corretora, Alaércio Lima, cita os exemplos de casos de um médico e um cabeleireiro autônomos. “Ao saírem do trabalho eles sofrem um acidente e quebram algum membro. Isso os impossibilitará de exercerem suas funções por algumas semanas ou até meses, comprometendo seus orçamentos. Entretanto, sabendo do risco de não trabalhar, eles podem contratar o SERIT e receberão os valores acordados diretamente da seguradora, respeitado os limites que constam nas apólices e as carências estabelecidas em cada caso”, afirma o consultor.

O sócio-diretor da Acontece Corretora, Kleuber Rodrigues, está com grande expectativa para o evento desta quinta-feira. “Acreditamos que os profissionais liberais de Caratinga estão atentos sobre estar se resguardando de eventualidades. Muitas pessoas não param para pensar quanto tempo conseguiriam ficar sem sua renda mensal. Iremos tirar todas as dúvidas do público presente inscrito para o coffee break. Caso você ainda não se inscreveu, pode agendar pelo telefone 31-3822-6589, e deixar registrado sua vaga. O evento é gratuito”, pontuou.