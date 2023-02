Reunião discute retomada das obras das creches Proinfância em Caratinga, Imbé de Minas e outras localidades

O deputado federal Leonardo Monteiro participou de uma reunião com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobahyba.

O encontro, que contou ainda com a presença do prefeito de Teófilo Otoni Daniel Sucupira tratou de recursos para construção da Escola Irmã Maria Amália ainda a retomada das obras das creches do Pro-Infância paradas nos municípios de Araçuaí, Caratinga, Crisólita, Formoso, Imbé de Minas, Itabira, Itabirinha, Itinga, Mantena, Mendes Pimentel, Miradouro, Nova Belém, São Félix de Minas e Virginópolis.