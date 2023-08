Reta final para inscrições no concurso de Qualidade dos Cafés da Região de Caratinga

CARATINGA- Reta final de inscrições para o 6° concurso de Qualidade dos Cafés da região de Caratinga, que abrange, os municípios de Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Caratinga, Bom Jesus do Galho, Ubaporanga, Imbé de Minas, Inhapim, São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores, Vargem Alegre e Piedade de Caratinga.

Conforme o coordenador técnico regional da Emater, Sebastião Jorge Braga, o objetivo é “contribuir para a melhoria da qualidade de vida do cafeicultor e da sociedade mineira, promovendo agregação de valor, distribuição de renda e prosperidade, por meio da produção sustentável de cafés de qualidade. Por meio do concurso, ainda é possível promover e divulgar os cafés de Caratinga e região para o mercado interno e externo”.

A comissão julgadora, composta de, no mínimo, oito classificadores e degustadores receberão as amostras de café devidamente codificadas e lacradas para avaliação e classificação. Será realizada a classificação física e sensorial, verificando o aspecto do produto quanto à secagem e cor.

Podem se inscrever e concorrer todos os cafeicultores dos municípios participantes em apenas uma das categorias com amostras de grãos de café Arábica produzido por eles no ano de 2023. São duas categorias: natural, sistema pelo qual o café recém-colhido, após passar por um processo de lavagem, é levado para o terreiro para secar ao sol e/ou para o secador. E cereja descascado, sendo sistema em que são lavados e separados os frutos verdes e secos dos maduros, que passam, então, por um descascador, seguindo, posteriormente para secagem. Na mesma categoria, também podem competir o cereja despolpado, desmucilado, sistema em que após passar pelo descascador, os frutos vão para um tanque de fermentação ou passam por um equipamento chamado desmucilador, seguindo para secagem.

O prazo para entrega das amostras vai até o dia 6 de setembro. “São considerados no concurso estadual e regional cafés acima de 84 pontos, cafés finos, de qualidade e na região estamos conseguindo enquadrar produtores na segunda etapa do concurso estadual. São dois concursos, uma mesma amostra e os mesmos objetivos, de fortalecer a cafeicultura”.

Para o concurso regional, serão inicialmente ranqueados os cafés selecionados na primeira etapa e que permanecerem atendendo os requisitos de participação para a segunda etapa. Sebastião frisa que serão três premiados em cada categoria. Para as localidades que executam concursos municipais também terão seus campeões em cada categoria.

O concurso é organizado pelo Governo de Minas, através da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento com apoio do Sicoob Credcooper.