Responsáveis por clínica de reabilitação em MG são presos por tráfico de pessoas

Uma mulher de 58 anos e um homem de 40 anos foram indiciados por atos de tortura, ameaça, lesão corporal, tráfico de pessoas, redução de pessoa à situação análoga à escravidão, apropriação indébita, importunação sexual e estupro. Os dois eram responsáveis por uma clínica de reabilitação em Lavras, no Sul de Minas. A dupla estava sendo investigada desde o último mês de abril, após denúncias sobre o local.

Na clínica estavam internados homens e mulheres em tratamento para transtornos mentais, dependência química, entre outros. As investigações tiveram início no último mês de abril, e foram identificadas mais de vinte vítimas do casal. Ao longo das apurações, foram ouvidas testemunhas do que acontecia no local, e as declarações foram confirmadas por perícia técnica. Ao todo, 27 pessoas foram ouvidas.

Fonte : o tempo