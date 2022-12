O cão Duck foi atropelado por um carro de aplicativo nesta quarta-feira (21). Ele sofreu cinco fraturas na região da bacia e necessita urgentemente de uma cirurgia para voltar a andar e amenizar as fortes dores.

“Quem puder ajude com um valor mínimo que seja. Toda ajuda nesse momento de sofrimento será bem-vinda”, afirma Cleber, tutor do animal.

A meta é arrecadar R$ 2.800. Você pode contribuir via Pix usando a chave: 3354128@vakinha.com.br. Também há a opção pelo site https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-duck-a-voltar-a-andar, através de boleto ou cartão de crédito.