Republicanos lança pré-candidatura de Rogério Soares à Prefeitura de Caratinga

CARATINGA- O empresário do ramo supermercadista de Caratinga, Rogério Soares de Freitas, se filiou nesta sexta-feira (5) ao partido Republicanos. O ato de filiação aconteceu no Centro Universitário de Caratinga (UNEC) e marcou o anúncio da pré-candidatura de Rogério Soares à Prefeitura de Caratinga com apoio do prefeito Welington Moreira de Oliveira e do presidente da Câmara de Vereadores José Cordeiro, ambos do PP.

O evento ainda contou com a participação do deputado federal Euclydes Pettersen, presidente do Republicanos, do suplente de senador Alex Diniz, autoridades políticas, filiados, convidados e familiares do empresário Rogério Soares.

Entusiasmado, Rogério Soares comentou as articulações políticas visando as Eleições 2024. “Republicanos é um partido de excelentes pessoas. Tenho certeza que a escolha foi a melhor para mim e para Caratinga. Estamos muito bem, as pessoas estão aderindo à nossa pré-campanha, são vários partidos que estão conosco, a maioria dos vereadores também”.

O empreendedor Rogério Soares é responsável por gerir, com êxito, estabelecimentos comerciais de ramos diversificados, como o Supermercado Soares, onde é proprietário, gerando 250 empregos diretos em Caratinga. Ele destaca a experiência e a capacidade empresarial adquirida. “O que me leva a me filiar ao Republicanos e ser candidato é a gratidão enorme à cidade e pelo tudo que passei. É pelo o que o município me deu e que ainda me faz melhor a cada dia. Sinto esse momento importante de prestar contribuição à Caratinga. Quero me doar e, minha vontade hoje é de servir”, disse o pré-candidato.

O pré-candidato ainda citou que defende como principais bandeiras Saúde, Educação, esporte e lazer, dentre outros.

APOIOS

O deputado federal Euclydes Pettersen disse que Rogério Soares tem o perfil de pré-candidato almejado pelo Republicanos. “Para nós é de suma importância ter o nome do Rogério no nosso quadro de pré-candidatos a prefeito. Estamos buscando nomes que têm a possibilidade de viabilidade eleitoral e o mais importante, tenha viabilidade de gestão. O Rogério provou isso na vida privada, um excelente empresário que está contribuindo agora, aceitando nosso convite para dedicar o know-how que ele aprendeu na vida toda, também para a gestão pública. Tenho certeza que ele é um dos melhores”.

O suplente de Senador Alex Diniz também fez questão de destacar o apoio ao novo filiado. “Com imensa satisfação integrando nossos quadros do Republicanos o Rogério Soares, que é uma pessoa que conheço há duas décadas, através do trabalho dele no ramo supermercadista e agora, atendendo a um chamado da população, colocou o nome à disposição dos caratinguenses para fazer esse trabalho. Entendemos que é o melhor nome para Caratinga, um excelente companheiro estamos apoiando ele para trazer o desenvolvimento para a Caratinga”.

O prefeito Welington Moreira comentou a decisão de apoiar Rogério Soares como na pré-candidatura ao Executivo e qualidades administrativas do político. “Obviamente fizemos uma análise das pessoas que, tanto no comércio quanto na indústria, na vida por si só, têm alguma veia política e, principalmente administrativa. Quando surgiram os pré-candidatos, automaticamente, nós deixamos de nos posicionar aguardando o desenrolar disso tudo. As coisas foram caminhando e diante dos pré-candidatos que apresentaram hoje para a política caratinguense, entendemos que, em razão do histórico de vida, tanto profissional quanto pessoal, que o Rogério é uma opção importante e temos certeza que vai buscar dar continuidade ao trabalho que a gente desenvolveu”.

História

Nascido em Caratinga, onde viveu na Rua do Buraco, no bairro Santa Cruz, Rogério Soares é filho do Sr. José Soares de Freitas e da Dona Maria das Graças de Freitas. Com família de raízes caratinguenses, tem também quatro irmãs: Renata, Raquel, Fernanda e Rose. É pai de José Soares de Freitas Neto (23).

Empresário e empreendedor de sucesso do ramo supermercadista há mais de 30 anos, Rogério é proprietário da rede de Supermercado Soares. Começou seu sonho de administrá-lo com apoio da família, principalmente do pai José Soares, que abriu a empresa inicialmente como uma pequena mercearia, na Rua Capitão Paiva. Atualmente o empreendimento tem duas lojas na região central.

“Grandes foram as batalhas para se manter no mercado, porém maior ainda é o Deus que nos ajudou até então e que nos conduz a cada dia”, comentou.