Réplica de arma apreendida com aluno em São Domingos das Dores

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Uma réplica de arma de fogo foi apreendida pela Polícia Militar nesta sexta-feira (11) com um aluno, 17 anos, da Escola Estadual Alaíde Dornelas Nepomuceno, em São Domingos das Dores.

Militares receberam informações da direção da escola relatando que havia um aluno com uma arma de fogo dentro da mochila. Uma guarnição da Polícia Militar foi até o educandário e teve acesso à mochila do aluno e, após vistoria, foi localizado um simulacro de pistola.

Conforme levantado pela PM, o aluno não utilizou o simulacro para ameaçar outros alunos e/ou professores. Porém, ele teria mostrado o simulacro para alguns alunos no intuito de se exaltar. A notícia se espalhou entre os alunos e chegou ao conhecimento da direção da escola que acionou a Polícia Militar.

Em conversa com o aluno, ele relatou que teria achado o simulacro em via pública e que, posteriormente, iria entregar para a polícia. Os pais do aluno foram comunicados sobre o ocorrido, tendo comparecido à escola, juntamente com o conselho tutelar. Após orientações, tendo em vista que o fato não configurou crime, o adolescente foi entregue aos pais ficando sob a responsabilidade deles.

O simulacro foi apreendido, sendo o fato registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.