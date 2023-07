Regional: Domingo a bola vai rolar

Domingo (30) começa o Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. A competição, que teve sua primeira edição em 1965, é a mais antiga e tradicional do nosso futebol amador. Muitos foram os craques que fizeram história disputando o certame da LCD. Vencê-lo significa escrever o nome pra sempre nessa história. O 1° de Maio, primeiro a levantar a taça do Campeonato, está na disputa mais uma vez. O Santa Bárbara, atual campeão também. Mas, outros gigantes como Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho, pentacampeã, também está de volta ao torneio. O Esplanada, time de camisa pesada e bicampeão, traz a esperança de milhares de torcedores em busca do tricampeonato. Mas, a disputa promete ser equilibrada com outros times que se prepararam muito para a competição como: Vermelhense, Juca Antônio, Piedade de Caratinga e Fluminense. Nesse domingo a bola rola para a primeira rodada:

Copa da Amizade: O sucesso é inquestionável

A 7ª edição da Copa da Amizade de futsal se encerrou no último domingo (23). Os números da competição demonstram a grandiosidade da competição: 11 cidades representas, 550 atletas inscritos, 95 jogos disputados em quatro dias. Mais de 700 pessoas envolvidas diretamente, benefício direto pra economia da cidade. Entretanto, a maioria das pessoas não sabe o quanto é difícil promover eventos como esse. Todos os participantes saíram daqui, perguntando se a 8ª edição será na mesma data e do mesmo nível de organização. Obviamente é desejo nosso que a competição ocorra ainda melhor. Afinal, não fazemos nada com objetivos pessoais, projetos políticos ou vaidade. O foco é unicamente esportivo e social. Lamentavelmente nem todo mundo pensa e age assim. Enfrentamos obstáculos e barreiras de quem normalmente tem responsabilidade de colaborar para o fomento de práticas esportivas. Caratinga é um município com mais de 80 mil habitantes, polo educacional, região forte na produção de café e comércio forte. Porém, algumas pessoas insistem em tratar nossa cidade como província de São João Batista.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]