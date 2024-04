Rede de Ensino Doctum entrega bolsas de estudos de graduação a assistidos da Funcime

CARATINGA – Em 2024 a Fundação Educacional Cidade dos Meninos (Funcime) celebra 40 anos de atuação em Caratinga. Ao longo dos anos, a Funcime, em parceria com diversas empresas da cidade, ofereceu oportunidade de qualificação profissional para milhares de jovens da cidade com um programa Menor Aprendiz.

Para comemorar esse marco importante, a Rede de Ensino Doctum realizou nessa quinta-feira (4), a entrega de três bolsas de estudos para assistidos da Fundação. As bolsas foram sorteadas entre alunos inseridos no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico.

Com uma parceira de mais de 20 anos, a Doctum entende o papel fundamental que a Funcime desempenha no desenvolvimento econômico de Caratinga e como a educação tem papel essencial na transformação dos jovens assistidos. As bolsas também são uma oportunidade para alunos carentes terem acesso à educação superior de qualidade.

O presidente da Funcime, Felipe Araújom, ressaltou que no dia 28 de março, completou-se 40 anos da instituição, que em sua história marcou várias vidas e gerações que por ali passaram. “Para nós hoje é um motivo de gratidão a Deus, à Doctum parceira da nossa instituição, que fez uma doação de três faculdades, 100% gratuitas onde os assistidos não terão custo algum pra se graduarem”, agradeceu Felipe Araújo.

Pedro Leitão destacou que é uma honra ajudar a Funcime através da Doctum. “A missão da nossa instituição é dar oportunidade para as pessoas, tem 87 anos que a Doctum está em Caratinga, e essa missão é um legado que vem do meu avô, a gente sempre teve essa missão. A missão da instituição nunca foi resultado financeiro, o resultado dela é a quantidade de pessoas que a gente apoia, que mesmo não tendo condições de estudar consegue fazer um curso superior e alavancar sua vida, sua carreira, sua família. A Funcime e a Doctum têm essa parceria, mas isso é um cumprimento de missão, que vem muito antes de mim, e se Deus quiser vai continuar, porque a Doctum existe para isso, para continuar dando oportunidades para as pessoas”, disse Pedro Leitão. Eduarda Júlia,

Pedro ressaltou ainda que no ano passado foram distribuídos R$ 17 milhões entre descontos e bolsas, e em toda a rede, mais de R$ 40 milhões. “Por isso que digo para nossa instituição e falo para os nossos funcionários, que a gente sempre vai enfrentar dificuldade financeira, porque o objetivo é saber se estamos cumprindo a missão, quantas pessoas estudaram, quantos descontos e bolsas foram oferecidos, a gente existe é para isso, e a cidade valoriza a nossa instituição porque a gente está aqui para cumprir uma missão que vem de 87 anos, e acredito que ela tenha muito ainda a contribuir para a cidade”, enfatizou Pedro Leitão.

Thayná Vitória, Eduarda Júllia e Layla Kissila receberam as bolsas de estudo da Doctum.