COSEMS/MG entrega placa para secretária de Saúde de Entre Folhas pela condução dos trabalhos de enfrentamento à pandemia de Covid-19

DA REDAÇÃO – A secretária municipal de Saúde, Renata Barbosa, recebeu uma placa do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/MG) Regional Coronel Fabriciano, pela condução do trabalho de enfrentamento à pandemia de Covid-19. A homenagem pelo reconhecimento do serviço prestado aconteceu durante a Assembleia Geral Extraordinária, nesta última terça-feira (28/2), no prédio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Inhapim. Na ocasião, aconteceu também, a eleição da nova diretoria da entidade.

De acordo com a gestora da pasta, Renata Barbosa, o reconhecimento é motivo de muito orgulho para toda a equipe. “É claro que não trabalhamos sozinhos; o apoio do prefeito e a agilidade da equipe administrativa na compra dos testes de Covid-19 e dos insumos para a vacinação ajudaram muito no controle da doença. Não foi fácil para nenhum de nós, trabalhadores da Saúde, principalmente quando perdíamos um paciente, mas minha equipe é muito corajosa e desde o início da pandemia, lutou bravamente ao meu lado”, revela.

O primeiro caso da Covid-19 registrado em Entre Folhas foi no dia 27 de maio de 2020, o primeiro óbito no dia 07 de julho de 2020. A primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada no dia 19 de janeiro de 2021. O Município registrou, ao longo dos últimos dois anos, 1014 casos de Covid-19 e, lamentavelmente, 16 vidas perdidas para a doença.

ELEIÇÃO COSEMS/MG

A “chapa da continuidade” eleita por unanimidade para o biênio 2023-2025 do COSEMS é composta pelo Presidente, Ranieri Martinelli Resende do Prado, de Belo Oriente; o Vice-Presidente, Daniel Miranda Barros, de Antônio Dias e a Secretária Executiva, Ana Elza Silva Araújo, de Inhapim. A cerimônia de posse do COSEMS Estadual e Regionais será em maio.

Assessoria de Comunicação