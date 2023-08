Radares ainda não estão em funcionamento em Caratinga, afirma concessionária

CARATINGA- Após a EcoRioMinas, empresa vencedora da concessão Rio-Valadares, dar início a instalação de radares na BR-116, em Caratinga, muitos condutores têm questionado se os equipamentos já estão em funcionamento.

Nesta quinta-feira (3), a concessionária colocou uma espécie de “proteção” nos radares para sinalizar que eles ainda não estão funcionando. Mas, os condutores devem ficar atentos às futuras mudanças, com placas de limite de velocidade que variam de 50 km/h a 30 km/h ao longo do trecho.

Conforme a EcoRioMinas, o contrato de concessão prevê a instalação de radares e lombadas eletrônicas até setembro de 2023, de acordo com aprovação da Polícia Rodoviária Federal. “A concessionária realizou um estudo técnico com base nas normas e resoluções vigentes, utilizando os dados dos acidentes e agora, está na fase de instalação nos municípios”, disse.

A concessionária ainda destacou que os equipamentos são ajustados de acordo com a placa de indicação de velocidade, “que é regulamentada na rodovia”.

Até o mês de setembro, a empresa ainda pretende concluir as obras das praças de pedágios, previstas em Inhapim e Santa Bárbara do Leste.