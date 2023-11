Queixas sobre compras online disparam e Procon orienta para a Black Friday

CARATINGA- Apesar de a Black Friday ocorrer na nesta sexta-feira, 24 de novembro, o comércio vem se movimentando nos últimos dias com expectativas de promoções e muitos descontos. Nesse mesmo período, os órgãos de Defesa do Consumidor recebem muitas reclamações. E, com as compras on-line, aumentam também o número de golpes no comércio eletrônico.

Para auxiliar o consumidor, o DIÁRIO conversou com Cristiano Lopes de Faria, coordenador do Procon de Caratinga, que traz algumas orientações. “Primeiramente, faça pesquisa. Verifique se houve alguma alteração no valor, se o valor que está sendo ofertado é aquele mesmo. Ficar atento com o frete, pois, às vezes ofertam um desconto, mas, o frete é acima, o que acaba saindo o mesmo valor”.

Ele ainda alerta para as compras online e links suspeitos, em que o consumidor acessa por ver semelhanças das imagens com páginas famosas de vendas ou ofertas atrativas. “Tomar cuidado com a questão de golpe, porque aqui no Procon está tendo muita reclamação relacionada a isso, principalmente em redes sociais, onde aparecem aquelas ofertas lá no Instagram, Facebook e WhatsApp. Fique mais atento, prefira comprar mais em lojas renomadas ou se desconfiar ao efetuar compra na internet, verificar se tem CNPJ. Existe uma ferramenta muito boa na internet que chama Reclame Aqui, jogar o nome da empresa lá e ver a reputação. Pedir nota fiscal. E não comprar por impulso, porque viu todo mundo comprando”.

O Procon de Caratinga tem registrado muitos casos envolvendo golpes em compras online. O conselho é desconfiar de ofertas fantasiosas e checar sempre a informação. “Nesse momento as pessoas aproveitam muito para ganhar vantagem e utilizam as redes sociais. Ligue para a Ouvidoria da loja para saber se a oferta é verdadeira e desconfie de oferta muito fora da realidade. Atendemos uma pessoa aqui no Procon, que viu ofertando um fogão por R$ 89. Onde você acha fogão desse preço? A pessoa foi lá e comprou logo dois. Falaram que iam encaminhar para ele com menos de 30 dias e até hoje não enviaram. Provavelmente era fraude”.

Apesar das orientações, caso o consumidor acabe caindo em uma cilada e finalizando uma compra suspeita, basta procurar o Procon e os demais órgãos de Defesa do Consumidor. “É importante que o consumidor consiga se informar antes, mas, caso, infelizmente, acabe sendo lesado, reúna as documentações e nos procure, que vamos ver o que pode ser feito. É bom também fazer uma ocorrência policial, porque geralmente a pessoa passa dados e o golpista geralmente pega seus dados e dá golpe em outra pessoa usando-os. Isso acontece muito. Quando comprar online faça print das telas, guarde nota fiscal, converse com a loja sobre a entrega e o prazo. A questão do arrependimento de sete dias só tem na internet, a não ser que com a loja tenha algum acordo. É se precaver para evitar problemas futuros”.

O Procon Caratinga funciona das 8h às 18h, sem intervalo para almoço. Os telefones de contato são 3329-8012 e 3329-8112 e e-mail [email protected].