Queda drástica dos casos de arboviroses em Caratinga, afirma Prefeitura

CARATINGA- Na última semana epidemiológica, Caratinga testemunhou uma redução significativa nos casos notificados de arboviroses, conforme revelado pelo mais recente Perfil Epidemiológico da região, divulgado pelo Departamento de Epidemiologia e Estatística da Prefeitura de Caratinga.

Após um pico de aproximadamente 1.000 casos nas semanas anteriores, o município registrou um declínio notável, com apenas 564 casos prováveis de arboviroses reportados durante a décima semana.

“Essa diminuição expressiva é atribuída às ações proativas da Prefeitura Municipal em colaboração com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais”, destaca o Departamento de Epidemiologia.

Nos últimos 15 dias, uma operação conjunta implementou a nebulização espacial a frio, conhecida como Fumacê, utilizando 600 litros de inseticida fornecidos pelo Ministério da Saúde. O objetivo primordial foi erradicar o mosquito Aedes aegypti em sua fase adulta. Além disso, os Agentes de Combate a Endemias têm desempenhado um papel crucial ao realizar tratamentos larvicidas para identificar e eliminar possíveis focos de reprodução do mosquito transmissor.

“É vital ressaltar que o uso do Ultra Baixo Volume Pesado é restrito a situações de emergência, como uma epidemia em curso, limitado a cinco ciclos de aplicação. Caratinga, atualmente, encerrou o quinto ciclo nesta quinta-feira, 14 de março, com base nos equipamentos fornecidos pela SES/MG”, explica.

Para manter a tendência de queda nos casos de arboviroses, a participação ativa da comunidade é imprescindível. A eliminação de criadouros do Aedes aegypti é fundamental para o sucesso contínuo das medidas de controle das arboviroses no município.

O acumulado, até o momento, é de 6.029 casos suspeitos notificados em Caratinga. Confira nos gráficos e tabela os dados completos.