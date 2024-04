Quebra-molas na MG-329 não inibem motoristas em alta velocidade

CARATINGA – Quem passa pela MG-329, estrada que liga Caratinga a municípios como Bom Jesus do Galho e Raul Soares, observa a recente instalação de dois quebra-molas no km 4, em Caratinga, próximo a um frigorífico.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), o objetivo foi aumentar a segurança viária no local. No entanto, os quebra-molas não estão inibindo condutas perigosas dos condutores. A reportagem esteve no local e flagrou motoristas passando em alta velocidade pelo local.

As placas já estão no segmento e, nos próximos dias, será feita a sinalização horizontal dos redutores de velocidade.