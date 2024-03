Quatro postos terão atendimento exclusivo para arboviroses neste final de semana

CARATINGA- A Prefeitura está implementando, mais uma vez, um Esquema Especial de Funcionamento de Unidades de Saúde para atendimento exclusivo de pessoas com sinais e sintomas de Dengue, Zika e Chikungunya.

Neste sábado (02) e domingo (3) com funcionamento das 7h às 19h, com distribuição de fichas até as 18h, participaram estarão abertas, excepcionalmente, as unidades de saúde dos bairros Santa Cruz, Santa Zita, Zacarias e Limoeiro

Mais de 30 profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e motoristas, estarão envolvidos para oferecer o atendimento necessário. Uma ambulância estará disponível para dar suporte às unidades de saúde.

Qualquer cidadão residente em Caratinga pode procurar qualquer uma das quatro unidades para atendimento, independentemente do local de residência.