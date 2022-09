Quatro campeonatos, quatro finais, três títulos

Gameleira comemora o retrospecto positivo em pouco mais de um ano de existência

UBAPORANGA – Uma das derivações do esporte mais tradicional entre os brasileiros é o futebol society. Essa modalidade ganhou espaço nas arenas. E na região não poderia ser diferente. E o time Gameleira se tornou, em menos de um ano, um dos grandes nomes, tendo disputado quatro campeonatos, chegando em quatro finais e vencido três delas. Agora a diretoria tem uma meta: disputar o campeonato mineiro da categoria.

“Desde o dia 12 de junho de 2021, lutamos diariamente para que cada detalhe planejado para o Gameleira saia da melhor maneira possível. E nem nos nossos maiores sonhos iríamos imaginar que chegaríamos a um cenário tão vitorioso”, avalia a diretoria.

Nesse período foram quatro competições, 23 jogos disputados, com 20 vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram 129 gols marcados e 49 gols sofridos. “Isso mesmo, incríveis 88% de aproveitamento!”

Segundo a diretoria, a torcida tem motivo demais pra se orgulhar por tudo que o time já conquistou. “Podem ter certeza que a diretoria segue planejando cada passo daqui pra frente da melhor maneira possível para que muito em breve possamos comemorar mais títulos como somente nossa torcida sabe”.

“O Gameleira vem forte com sua diretoria formada por Tiago Martins, Tiago Cuei, Léo do Nadinhos, Diogo Moreira e Sebastião lima. Nosso próximo objetivo e a disputa do campeonato mineiro”, finaliza a diretoria.