Evento com sorteio de brindes marca o fim das ações da campanha nacional Agosto Dourado em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – O evento que reuniu dezenas de mulheres, gestantes e lactantes na Unidade Básica de Saúde (UBS), nesta segunda-feira (29/8), foi mais uma das ações da Secretaria Municipal de Saúde para divulgar a campanha nacional Agosto Dourado. Na ocasião, a pediatra Eliana Sabino de Sá ministrou palestra com o tema “Importância da Amamentação”.

No formato de bate-papo e de forma descontraída, a pediatra reforçou a importância da amamentação e comentou sobre os benefícios do leite materno para as crianças. “O leite materno é considerado mais valioso que ouro, por isso o nome da campanha é agosto dourado”, explica. De acordo com informações da médica, é preciso compreender, também, que nem todas as mulheres conseguem amamentar, por razões diversas. Mas ela reafirma que se for possível, essa é a melhor escolha da mulher. “O leite materno é importante para o desenvolvimento neurológico, nutricional, cognitivo e para a imunidade e é por isso que é o alimento mais completo que uma mãe pode dar ao filho”, completa.

Para a gestante Thalia Moreira, o acompanhamento da equipe da Saúde é fundamental. “Eu estou grávida pela primeira vez e não sei muita coisa; então essa orientação me ajuda, principalmente porque quero amamentar. É importante para a minha filha e vai me ajudar a conectar com ela”, sintetiza.

Mas não é só as mamães de primeira viagem que aprovaram as ações da Pasta para a campanha nacional de incentivo à amamentação. “A gente acha que sabe, mas a cada gravidez a gente aprende um pouquinho mais”, revela Patrícia Germano, que sofreu um aborto durante a primeira gravidez, teve a oportunidade de amamentar o filho da segunda gravidez e aguarda a chegada do próximo, ansiosa. “No primeiro mês que amamentei senti muitas dores, mas a recompensa é muito grande, porque meu filho é muito saudável e não adoece”, comemora.

Para Claudinéia dos Anjos, que está amamentando a filha de sete meses, a dificuldade dos primeiros dias da amamentação ficou para trás. “O bico do meu peito rachou, o leite empedrou e tive que ter muita força de vontade; hoje eu acho a coisa mais gostosa e pretendo dar meu leite para minha filha enquanto tiver”, conclui.

No final da palestra a equipe de Saúde sorteou brindes para as mamães e gestantes do Município, em acompanhamento. Mas durante todo o mês de agosto, a Pasta desenvolveu atividades direcionadas para este público. Na segunda-feira, dia 22/8, o mesmo evento foi realizado na Câmara Municipal, com distribuição de brindes no final.

Assessoria de Comunicação