Santa Rita de Minas encerra as comemorações do Agosto Lilás Município também celebrou o Agosto Dourado

SANTA RITA DE MINAS – Santa Rita de Minas encerrou as comemorações do Agosto Lilás e do Agosto Dourado. As campanhas contaram com diversas atividades, principalmente palestras voltadas para o público feminino.

Agosto Lilás

Agosto Lilás trata-se do mês a ser dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A proposta prevê que, anualmente, a União e os estados promovam ações de conscientização e esclarecimento sobre as diferentes formas de violência contra a mulher. E Santa Rita de Minas realizou uma série de eventos de conscientização.

Na noite da última terça-feira (30/8), as secretarias municipais de Saúde e Assistência Social promoveram evento para as mulheres. A solenidade contou com a presença do magistrado Marco Antonio de Oliveira Roberto, que ministrou sobre o tema.

Autoridades municipais estiveram presentes prestigiando o evento e o prefeito Ademilson Lucas Fernandes, acompanhado de sua esposa Marlene, cumprimentou a comunidade destacando e agradecendo a presença de todos.

A população interagiu muito. Houve ainda roda de conversa, sorteio de brindes e o bazar solidário que movimentaram a noite. “O município agradece a gentileza da presença do senhor juiz de direito doutor Marco Antonio de Oliveira Roberto”, disse o prefeito.

Agosto Dourado

O mês de agosto foi designado pela OMS Organização Mundial de Saúde (OMS) como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. No Brasil também escolheu-se este como o “Mês do Aleitamento Materno”.

A Secretaria de Saúde realizou na tarde de quarta-feira (31/8) um encontro para marcar o encerramento do Agosto Dourado.

O encontro foi organizado por uma equipe multiprofissional composta pela nutricionista Bruna Marques, enfermeira Juliana Abreu e a cirurgiã-dentista Roselaine Sodré, juntamente com as Equipes de Saúde da Família.

Estiveram presentes gestantes e puérperas, que receberam informações sobre a importância do aleitamento materno e os benefícios dessa conduta para mães e bebês.

O encontro marcou o lançamento da “Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil” em Santa Rita de Minas.

Assessoria de Comunicação