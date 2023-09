Quatro adolescentes de Raul Soares são encaminhados ao sistema socioeducativo

RAUL SOARES – Na manhã desta sexta-feira (15), a Polícia Civil em Raul Soares, com apoio da Polícia Militar, deflagrou operação no sentido de cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e quatro mandados de acautelamento de adolescentes, os quais são apontados como suspeitos da prática de inúmeros atos infracionais no município de Raul Soares.

Durante a operação foi localizada uma arma de fogo e cumprido os quatro mandados de acautelamentos.

Os adolescentes foram encaminhados ao sistema socioeducativo.