PROXIMIDADE E DIÁLOGO

Dom Juarez Delorto Secco destaca expectativas para assumir a Diocese de Caratinga neste sábado (17)

CARATINGA- A Diocese de Caratinga empossa neste sábado (17), o bispo Juarez Delorto Secco. A solenidade acontecerá a partir das 16h, na Catedral São João Batista.

A celebração, que marcará o início do Ministério Episcopal de Dom Juarez promete reunir bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas e uma multidão de leigos e leigas de toda a região.

Dom Juarez Delorto Secco assume o cargo com grande experiência e compromisso pastoral. Sua nomeação foi recebida com entusiasmo pela comunidade católica local. Em entrevista coletiva à imprensa na tarde desta sexta-feira (16), ele dirigiu suas primeiras palavras à Diocese e falou sobre o desejo de manter o diálogo e a proximidade com características marcantes em seu pastoreio. “A primeira tarefa é conhecer a realidade. Vou visitar as paróquias, escutar os padres, entender. Tenho que aprender um pouco para depois dar outros parâmetros, pontos de vista. E vamos trabalhar juntos, em comunhão e unidade. E celebrar com o povo”.

Dom Juarez cita sua formação na espiritualidade do Prado, fundada pelo beato Antônio Chévrie, que tem uma característica de escuta. “Essa dinâmica é muito importante. Me ajudou muito na missão no Rio de Janeiro e creio que me ajudará muito na missão também em Caratinga, esse trabalho de escuta dos padres, do povo de Deus. Isso ajuda também na dinâmica da evangelização. Para dialogar, precisamos escutar. Ninguém vai amar aquilo que não conhece. A gente precisa escutar as pessoas, conhecer a realidade. A expectativa de vir a Caratinga, conhecer essa nova realidade, são várias cidades, municípios, quero visitar cada uma. A minha proposta é fazer visitas às pastorais, as missões populares, fazer o trabalho missionário e encaminhar as coisas da melhor maneira possível. Tudo isso em comunhão e unidade com os padres, leigos, religiosos e religiosas. Essa é nossa missão de bispo”.

Dom Juarez ainda se mostrou tranquilo em relação à possíveis desafios ou dificuldades. “Seja em Cachoeiro (Cachoeiro de Itapemirim/ES), no Rio de Janeiro e aqui também, vou encontrar. Agora como vamos lidar com isso, saber sofrer com o que temos que sofrer e se alegrar com aquilo que é motivo de alegria. Isso é muito importante e tudo isso na presença de Deus. Tudo com muito amor, dedicação e empenho no meu ministério aqui, como trabalhei a vida toda”.

Ele classifica a posse em Caratinga como uma nova etapa para um recomeço. “Deus me chamou pra cá e estou aqui muito feliz por fazer a vontade de Deus. Trabalhei muito na Pastoral Vocacional, ensinava sempre os jovens a dizer sim a Deus, então, nunca vou dizer não a Deus, agora ainda mais como bispo. Tenho que ensinar o povo a dizer sim a Deus. Esse é o chamado, servir ao Senhor”.

Dom Juarez Delorto também cita alguns projetos, sempre pautados na conversa. “Quero muito em Caratinga, incentivar a juventude a participar cada vez mais da Igreja, ter mais vocações para nosso Seminário. Tive oportunidade de estar com o Papa e ele falava isso para os bispos do Leste 1, que o bispo tem que ser próximo de todos, estar muito próximo de Deus, dos outros bispos, dos padres. De todas as pessoas. Proximidade e diálogo. Que sejamos próximos um dos outros e possamos trabalhar para que o reino de Deus aconteça na vida da gente”.

Como bispo da diocese de Caratinga, ele frisa a vocação. “A gente é chamado pela minha vocação, pela minha experiência de fé, a gente é chamado por Deus. É uma resposta que dou. O chamado de Deus é amoroso e a minha resposta também é amorosa, de dizer sim a Deus e fazer a vontade Dele. Ele quis que eu estivesse aqui e aqui estou”.

Em dezembro de 2023, o bispo eleitor realizou uma visita à diocese de Caratinga. Foi a primeira vez em que ele esteve na cidade. “Fui muito bem acolhido, dom Emanuel fez um trabalho grandioso aqui durante esses 13 anos. Aquilo que é bom vamos continuar e implementar outras coisas. As pessoas perguntam muito quais mudanças serão feitas. A primeira mudança quem fez foi o Papa, mudou dom Emanuel por mim. Agora as outras coisas vão acontecendo gradativamente. A primeira mudança o papa já fez”.

Dom Juarez Delorto Secco pediu orações à população e convidou para posse deste sábado.

Dados biográficos de Dom Juarez Delorto Secco

Dom Juarez nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, em 4 de julho de 1970. Formado em Filosofia e Teologia é também bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro do Itapemirim (FDCI). Possui especialização em Processo Matrimonial Canônico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e em Formação de Educadores, promovido em convênio com a Escola de Formadores da Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (Osib – SC), com sede em Florianópolis (SC).

Foi ordenado presbítero em 10 de março de 2001 em sua cidade natal e no dia 7 de junho de 2017 foi nomeado como bispo auxiliar para a arquidiocese do Rio de Janeiro, pelo Papa Francisco, tendo recebido a ordenação episcopal no dia 9 de setembro do mesmo ano na diocese capixaba.