Próxima pandemia mundial pode vir de vírus conhecido no Brasil; saiba qual

Cientistas do consórcio europeu Vaccelerate, oriundo da Alemanha, mapearam riscos de uma nova pandemia mundial causada por um vírus de gripe; saiba mais

A próxima pandemia que o mundo poderá enfrentar virá de uma variação ou mutação do vírus influenza. Cientistas do consórcio Vaccelerate fazem o alerta ao coletar informações de profissionais de saúde e infectologistas de todo o mundo. Foi coletado um total de 187 respostas de especialistas de 57 países.

Segundo prévia de um relatório, que será apresentado ainda nesta semana pelos cientistas, o alerta ocorre em meio ao avanço de cepas da gripe aviária, que apenas circulavam em aves, mas que têm se disseminado entre mamíferos, como em gados nos Estados Unidos. Ainda segundo o pré-relatório da Vaccelerate, nos casos esporádicos relatados em humanos, a variante da influenza pode ter letalidade acima de 50%.

A Vaccelerate é uma rede de investigação clínica para a coordenação e condução de ensaios de vacinas contra a COVID-19. A rede é composta por instituições académicas de toda a Europa. O consórcio é liderado pelo Hospital Universitário de Colónia, na Alemanha, e inclui atualmente 31 parceiros nacionais em 18 Estados-membros da União Europeia e cinco países associados ao programa de investigação Horizonte 2020 da UE.

Saiba mais sobre a influenza

Segundo o Ministério da Saúde, a gripe causada pelo vírus influenza é uma infecção aguda do sistema respiratório, com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus influenza/gripe atualmente: A, B, C e D. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

Tipo A – são encontrados em várias espécies de animais, além dos seres humanos, como suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves. As aves migratórias desempenham importante papel na disseminação natural da doença entre distintos pontos do globo terrestre. Eles são ainda classificados em subtipos de acordo com as combinações de 2 proteínas diferentes, a Hemaglutinina (HA ou H) e a Neuraminidase (NA ou N). Dentre os subtipos de vírus influenza A, atualmente os subtipos A(H1N1)pdm09 e A(H3N2) circulam de maneira sazonal e infectam humanos. Alguns vírus influenza A de origem animal também podem infectar humanos causando doença grave, como os vírus A(H5N1), A(H7N9), A(H10N8), A(H3N2v), A(H1N2v) e outros.

Tipo B – infectam exclusivamente os seres humanos. Os vírus circulantes B podem ser divididos em 2 principais grupos (as linhagens), denominados linhagens B/ Yamagata e B/ Victoria. Os vírus da gripe B não são classificados em subtipos.

Tipo C – infectam humanos e suínos. É detectado com muito menos frequência e geralmente causa infecções leves, apresentando implicações menos significativa a saúde pública, não estando relacionado com epidemias. Em 2011 um novo tipo de vírus da gripe foi identificado. O vírus influenza D, o qual foi isolado nos Estados Unidos da América (EUA) em suínos e bovinos e não são conhecidos por infectar ou causar a doença em humanos.

Fonte: O Tempo