Proprietário de bar executado a tiros na zona rural de Divino

DIVINO – Pedro Silviano da Silva, 52 anos, foi executado em plena luz do dia na praça Dolores Sampaio no distrito de Bom Jesus do Divino, na manhã do último sábado (15).

As imagens mostram a vítima caminhando pela rua principal, quando dois ocupantes em uma motocicleta, descem do veículo e efetuam disparos contra o homem que foi baleado várias vezes morrendo ainda no local.

Militares compareceram ao distrito, realizaram rastreamento para localizar os atiradores que fugiram após o crime.

A Perícia da Polícia Civil foi esteve na cena do crime, realizou os trabalhos e liberou o corpo para uma funerária que trouxe para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.

Até o fechamento da matéria não havia informações sobre a motivação do homicídio.

Fonte: Rádio Muriaé