Adolescente mata jovem em Matipó

MATIPÓ – Na madrugada de domingo (16), um adolescente, 16 anos, matou um jovem, 24. O crime aconteceu na rua Amazonas, no loteamento do Celinho, em Matipó. Conforme o menor, que foi apreendido pela Polícia Militar, a motivação estaria relacionada a uma dívida e supostas ameaças por parte da vítima.

A PM informou que o adolescente admitiu ter utilizado uma espingarda calibre .22 de fabricação caseira para efetuar os disparos. A arma, que estava em sua posse há aproximadamente um ano, foi entregue aos militares junto com duas munições do mesmo calibre.

De acordo com o relato do menor, a motivação do crime estaria relacionada a uma dívida e supostas ameaças por parte da vítima. O adolescente afirmou que, no momento do encontro, efetuou um disparo e deixou o local após ver a vítima cair.

A perícia técnica da Polícia Civil confirmou que a causa da morte foi decorrente de disparos de arma de fogo, com ferimentos na região torácica e lateral da cabeça. O adolescente foi apreendido pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio, acompanhado de seu responsável legal.