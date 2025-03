Jovem morto a tiros em Manhumirim

MANHUMIRIM – Um jovem, 26 anos, foi morto a tiros em Manhumirim. O crime foi registrado na rua Frei Vicente, no bairro Mangueira. O homicídio, provavelmente ocorreu na noite de sábado (15), embora o corpo só tenha sido encontrado na manhã de domingo (16).

Populares disseram terem ouvidos disparos de arma de fogo durante a noite. Pela manhã, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima já sem sinais vitais. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao endereço e confirmou o óbito. A perícia técnica da Polícia Civil foi chamada e constatou ferimentos causados por arma de fogo.

A Polícia Militar iniciou diligências para coletar informações e identificar possíveis suspeitos do crime. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do homicídio.